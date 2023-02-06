Тарасова — о состоянии Костомарова: Врачи Ромой занимаются 24 часа в сутки

Фото: YouTube / Кубань 24

Врачи продолжают бороться за жизнь российского фигуриста Романа Костомарова. Медики занимаются им круглосуточно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила тренер Татьяна Тарасова.

— Врачи Ромой занимаются 24 часа в сутки, — сообщила Тарасова. — Читала новости про то, что у него ноги отнялись. Не знаю ничего про это. Подтвердить не могу.

Собеседница «ВМ» также отметила, что пытается держать связь с родными Костомарова, чтобы быть в курсе его состояния.

По последним данным в СМИ, Костомарову могут ампутировать ногу по колено в связи с прогрессирующей гангреной.

Олимпийский чемпион был госпитализирован с пневмонией 10 января. В тот же день его подключили к аппарату ИВЛ. 12 января его состояние удалось стабилизировать, однако 13 января у спортсмена начался сепсис. Его тело стало синеть, в особенности ноги.

24 января его отключили от аппарата, и фигурист пришел в себя. С этого момента в его состоянии прогнозировались улучшения. Но 1 февраля в СМИ появилась информация об ухудшении состояния фигуриста.

В беседе с «ВМ» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила, о чем говорит отмирание конечностей у Костомарова.