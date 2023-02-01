У Костомарова началось отмирание конечностей. О чем говорит этот страшный симптом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, вызывает особые опасения. В процессе лечения у него начался сепсис. По данным СМИ, его не удалось остановить, поэтому теперь ему грозит ампутация пальцев на руках. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние фигуриста.

Как менялось состояние фигуриста

Олимпийский чемпион был госпитализирован с пневмонией 10 января. В тот же день его подключили к аппарату ИВЛ. На следующий день известный фигурист Илья Авербух рассказал, что спортсмена перевели в «Коммунарку».

12 января его состояние удалось стабилизировать, однако 13 января у спортсмена начался сепсис. Его тело стало синеть, в особенности ноги. На следующий день жена фигуриста Оксана Домнина рассказала, что состояние Костомарова остается стабильно тяжелым.

18 января появилась информация об улучшении самочувствия Костомарова. На следующий день врачи планировали отключить спортсмена от аппарата ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

24 января его отключили от аппарата и фигурист пришел в себя. С этого момента в его состоянии прогнозировались улучшения, но 1 февраля в СМИ появилась информация об ухудшении состояния фигуриста — отмечается, что ему грозит ампутация пальцев рук.

Какие прогнозы по состоянию спортсмена

По словам врача-терапевта, иммунолога Ирины Ярцевой, в состоянии фигуриста происходит что-то необъяснимое.

— Очень странно, что у пациента, не страдающего заболеваниями, которые могли бы повредить иммунную систему (ВИЧ, рак), могут начаться серьезные осложнения. Поэтому очень неожиданно, что у него так серьезно протекает пневмония, — отметила специалист.

Медик уверена, что должна быть серьезная причина, которая спровоцировала бы такие осложнения.

— Развитие сепсиса говорит о том, что по какой-то причине его иммунная система просто отключилась, — пояснила Ярцева.

В состоянии сепсиса, как отметила врач, бактерия начинает атаковать весь организм, а не локальные участки, что может произойти только в случае отключения иммунного ответа.

— Бактерии начинают бежать по стокам крови. Везде, куда они попадают, нет иммунного ответа, поэтому могут начать отказывать печень и почки, — предупредила врач.

По мнению Ярцевой, речь идет о жизни и смерти спортсмена.

— Ампутация — не самое страшное, что может с ним произойти. Отмирание конечностей — плохой прогностический фактор. Начало этого процесса говорит о том, что внутренние инфекционные процессы еще не остановлены, а это может привести к повреждению других внутренних органов, — считает специалист.

Системные процессы разрушения тканей запущены во всем организме, поэтому терапевт предположила, что шансов на восстановление у фигуриста мало.

— В его состоянии могут отказать печень, почки и другие жизненно важные органы, которые отвечают за поддержание работы организма, — добавила Ярцева.

Она объяснила, что отказ печени повышает риски тромбозов, потому что печень регулирует процесс свертываемости крови, а также печеночные ферменты разрушают головной мозг.

— Почки же выводят калий из организма. Увеличение его уровня может спровоцировать остановку сердца, — предупредила Ярцева.

Есть ли шансы на выздоровление

Если врачи приняли решение об ампутации, это означает, что они не смогли улучшить его состояние медикаментозно, считает специалист.

— На этапе острого состояния пациента врачи могут дать человеку «костыль» (поддержку — прим. «ВМ»). Он сам должен восстановиться в подходящих для него условиях, — уверена терапевт.

Но, по мнению врача, если организм человека сдается и говорит «Я все», то любое лечение не даст результата.

— Мы можем продолжать лечение антибиотиками и другими сильными препаратами, но улучшений не будет, состояние будет стабильно ухудшаться, — предположила Ярцева.

У врачей нет целительной смеси из иммунного ответа, он есть только у организма. Ярцева отметила, что задача медиков — просто помочь человеку начать бороться.

— В случае с Костомаровым все говорит о том, что у него отключилась иммунная система, несмотря на своевременную помощь врачей, — объяснила эксперт.

У мозга спортсмена почему-то не хватает сил бороться с инфекцией, считает Ярцева. Врачи пытаются помочь и облегчить его состояние, но здесь есть важный нюанс.

— Все антибиотики, которые применяются при лечении сепсиса, настолько тяжелые, что повреждают печень. Но они применяются, чтобы спасти человека с границы смерти, — отметила врач.

Сейчас Костомаров полностью в руках врачей, и они делают все, что могут, но его организм работает не в его пользу.