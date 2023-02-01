«Пальцы на руках собираются ампутировать»: Костомарова готовят к операции и реабилитации

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У олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который находится в больнице с серьезными последствиями от пневмонии, началось отмирание конечностей. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

— Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий, — поделился источник.

При этом собеседник StarHit добавил, что фигурист находится в создании, к нему каждый день приходит его жена Оксана Домнина. Однако на операционный стол Костомарову еще рано, поскольку организм спортсмена не готов к хирургическому вмешательству. По данным издания, в будущем фигуриста отправят в Германию для лечения и реабилитации.

Накануне стало известно о сложностях в восстановлении здоровья Костомарова. Так, поступила информация о том, что у спортсмена остается сепсис.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова до этого рассказала «Вечерней Москве», что Костомарову стало лучше. По ее словам, в состоянии здоровья олимпийского чемпиона прослеживается положительная динамика.

До этого сообщалось, что Костомаров находится в стабильном нормальном состоянии, о чем рассказал отец спортсмена. Члены семьи продолжают надеяться на лучшее. При этом Костомаров-старший отметил, что его сына не отключили от аппарата ИВЛ полностью.