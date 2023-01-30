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«Спала высокая температура»: Тарасова рассказала об улучшении самочувствия Костомарова

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Спала высокая температура»: Тарасова рассказала об улучшении самочувствия Костомарова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Фигуристу Роману Костомарову стало лучше. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

По ее словам, в состоянии здоровья олимпийского чемпиона прослеживается положительная динамика.

— Я знаю, что у него пришло в норму сердцебиение и спала высокая температура, — уточнила Тарасова. — Отключили от ЭКМО, он в сознании, восстанавливается дыхание. Пока все.

При этом тренер не уточнила, как долго будет длиться реабилитация спортсмена.

Как сообщают СМИ, Костомаров пришел в себя после двух недель, проведенных в медикаментозной коме. Врачи якобы отключили спортсмена от аппарата ЭКМО, который искусственно поддерживал его жизнь, насыщая кровь кислородом.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной, сколько времени необходимо человеку, чтобы восстановиться после ЭКМО, и какие имеются шансы у фигуриста на полное выздоровление.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Костомаров на новогодних праздниках участвовал в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках, что могло стать шоком для организма. Однако отец спортсмена назвал эти слова «нелепостью».

Спорт Фигурное катание Татьяна Тарасова Роман Костомаров
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