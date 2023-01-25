«Будут трудности с дыханием»: врач Мескина оценила шансы Романа Костомарова на восстановление после ЭКМО

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Как сообщают российские СМИ, российский фигурист Роман Костомаров пришел в себя после двух недель, проведенных в медикаментозной коме. Врачи якобы отключили спортсмена от аппарата ЭКМО, который искусственно поддерживал его жизнь, насыщая кровь кислородом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной, сколько времени необходимо человеку, чтобы восстановиться после ЭКМО, и какие шансы у фигуриста на полное выздоровление.

По словам эксперта, ЭКМО — это система искусственного кровообращения, данный аппарат перекачивает и насыщает кислородом кровь пациента вне его тела. Проводится процедура в тех случаях, когда все другие виды лечения уже испробованы.

— Используют аппарат лишь при самых крайних случаях, — подчеркнула врач. — И, если его применили в случае с Костомаровым, это означает, что он был в очень тяжелом состоянии. Период восстановления может длиться от нескольких недель до полугода.

Как правило, тяжелая пневмония бактериального или вирусного характера после себя оставляет множество последствий. И прежде всего в виде фиброза легочной ткани.

— К сожалению, фиброз остается на всю жизнь, — сказала Мескина. — Конечно, многое зависит от самого пациента, от степени поражения легких, от тех сопутствующих заболеваний, которые у него имеются.

В то же время собеседница «ВМ» подчеркнула: если у пациента была тяжелая вирусная пневмония, развился фиброз, то вернуть «качество» легких к исходному положению не удастся даже при самом высококвалифицированном лечении.

— Так или иначе, но пациент будет испытывать трудности с дыханием, — продолжила Мескина.

При этом, если спортсмена решили отключить от аппарата, это означает, что у него началась положительная динамика в терапии. И нет более надобности накачивать его кровь кислородом при помощи ЭКМО. Теперь легкие смогут самостоятельно оксигенироваться, насыщая кровь кислородом, заключила собеседница «ВМ».

10 января Костомаров был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Позже появились подробности состояния госпитализированного фигуриста Костомарова. Сообщалось, что спортсмен находится в стабильном состоянии.

На днях появилась информация о том, что в состоянии фигуриста появились положительные сдвиги. После этого стало известно, что врачи планируют отключить Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.