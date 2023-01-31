Стало известно о проблеме в восстановлении Костомарова

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В восстановлении госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наметилась проблема. Об этом во вторник, 31 января, сообщил портал Sport24, ссылаясь на источник.

— Все показатели медленно, но улучшаются. Проблемой остается сепсис, — передает портал Sport24.

До этого сообщалось, что Костомаров находится в стабильном нормальном состоянии, о чем рассказал отец спортсмена Сергей. Члены семьи продолжают надеяться на лучшее. При этом Костомаров-старший отметил, что его сына не отключили от аппарата ИВЛ полностью.

Ранее СМИ сообщили, что Костомаров пришел в себя после двух недель, проведенных в медикаментозной коме. Врачи якобы отключили спортсмена от аппарата ЭКМО, который искусственно поддерживал его жизнь, насыщая кровь кислородом.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной, сколько времени необходимо человеку, чтобы восстановиться после ЭКМО, и какие имеются шансы у фигуриста на полное выздоровление. По словам специалиста, ЭКМО представляет собой систему искусственного кровообращения.