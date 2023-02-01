Терапевт Ярцева объяснила, о чем говорит отмирание конечностей у Костомарова

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С состоянием олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который находится в больнице с серьезными последствиями от пневмонии, происходит что-то странное. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

— Очень странно, что у пациента, не страдающего заболеваниями, которые могли бы повредить иммунную систему (ВИЧ, рак), могут начаться серьезные осложнения. Поэтому очень неожиданно, что у него так серьезно протекает пневмония, — заявила она.

Настолько сильные осложнения, убеждена собеседница «ВМ», должна была спровоцировать какая-то серьезная причина. Появившийся у фигуриста сепсис ясно сигнализирует об отключении у Костомарова иммунной системы. Обычно бактерия атакует весь организм сразу, а отмирание конечностей говорит именно об отсутствии иммунного ответа.

Ампутация, грозящая спортсмену, еще далеко не самое страшное, утверждает Ярцева. Сейчас уже решается вопрос жизни и смерти, ведь инфекция может перейти на внутренние органы.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, есть ли возможность улучшить состояние спортсмена.

10 января Костомаров был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Долгое время фигурист был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

До этого в СМИ появилась информация, что фигуристу грозит ампутация пальцев на руках. Сообщалось, что у Костомарова якобы началось отмирание конечностей.