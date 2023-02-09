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Приметы и советы

У Костомарова прогрессирует некроз рук после ампутации стоп

Юлия Курганова
Общество
У Костомарова прогрессирует некроз рук после ампутации стоп
Фото: Youtube / Кубань 24

После ампутации стоп из-за сепсиса состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается тяжелым. Он находится в сознании, но стало известно, что у фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей. Костомаров не может согнуть пальцы.

По настоянию родных звезды спорта информацию о его состоянии засекретили.

— Утром был осмотр. Роман в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз, — сообщил источник Пятому каналу.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил «Вечерней Москве», почему Костомарову потребовалась ампутация.

Несмотря на все трудности, супруга фигуриста Оксана Домнина не теряет надежды на выздоровление мужа. В своем микроблоге фигуристка выложила пост, в котором поделилась своими переживаниями о происходящем и поздравила любимого мужчину с 46-летием. Также Домнина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку супруга. При этом она попросила представителей СМИ не обращаться к ней по вопросам состояния Костомарова.

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