У Костомарова прогрессирует некроз рук после ампутации стоп

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После ампутации стоп из-за сепсиса состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается тяжелым. Он находится в сознании, но стало известно, что у фигуриста прогрессирует некроз верхних конечностей. Костомаров не может согнуть пальцы.

По настоянию родных звезды спорта информацию о его состоянии засекретили.

— Утром был осмотр. Роман в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз, — сообщил источник Пятому каналу.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил «Вечерней Москве», почему Костомарову потребовалась ампутация.

Несмотря на все трудности, супруга фигуриста Оксана Домнина не теряет надежды на выздоровление мужа. В своем микроблоге фигуристка выложила пост, в котором поделилась своими переживаниями о происходящем и поздравила любимого мужчину с 46-летием. Также Домнина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку супруга. При этом она попросила представителей СМИ не обращаться к ней по вопросам состояния Костомарова.