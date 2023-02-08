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«Представить не могли в самом страшном сне»: жена Костомарова обратилась к мужу в день его рождения

Араз Салехов
Общество
«Представить не могли в самом страшном сне»: жена Костомарова обратилась к мужу в день его рождения
Фото: YouTube / Кубань 24

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже на протяжении месяца борется за свою жизнь: тяжелая форма пневмонии привела к ухудшению состояния спортсмена. Несмотря на все трудности, жена фигуриста Оксана Домнина не теряет надежды на выздоровление мужа.

В своем микроблоге фигуристка выложила пост, в котором поделилась своими переживаниями о происходящем и поздравила мужа с 46-летием.

— С днем рождения, мой герой… Мой сильный, мой любимый… Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так… Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи, — высказалась она.

Также Домнина поблагодарила всех неравнодушных за поддержку спортсмена. При этом фигуристка попросила представителей СМИ не обращаться к ней по вопросам состояния Костомарова. По ее словам, фигурист сам расскажет обо всем, когда поправится.

Накануне семья олимпийского чемпиона в танцах на льду запретила близким людям и друзьям комментировать состояние его здоровья на фоне недавних новостей об ампутации стоп. По последней информации СМИ, фигурист Костомаров, которому ранее ампутировали левую стопу, находится в сознании. По имеющимся данным, у спортсмена была поражена часть ноги, а также развились сепсис и некроз.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил «Вечерней Москве», почему Костомарову потребовалась ампутация.

Спорт Здоровье Роман Костомаров
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