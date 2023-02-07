Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Семья Костомарова приняла важное решение на фоне новостей об ампутации стоп фигуриста

Евгений Жуков
Общество
Семья Костомарова приняла важное решение на фоне новостей об ампутации стоп фигуриста
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Семья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова запретила близким людям и друзьям комментировать состояние его здоровья на фоне недавних новостей об ампутации стоп. Об этом сообщает «КП».

Так, от комментариев по этому поводу отказалась актриса и партнерша спортсмена в шоу «Ледниковый период» Валерия Ланская. Данной позиции придерживается и фигуристка Албена Денкова.

— Поддержка в медиа — это не всегда поддержка. Я не хочу ничего говорить на эту тему, — сказал двукратная чемпионка мира.

Ко всему прочему, жене фигуриста Оксане Домниной журналисты совсем не смогли дозвониться — судя по всему, из-за лавинообразного внимания СМИ ей пришлось сменить номер, передает «КП».

По последней информации СМИ, фигурист Костомаров, которому ранее ампутировали левую стопу, находится в сознании. По имеющимся данным, у спортсмена была поражена часть ноги, а также развились сепсис и некроз.

«Вечерняя Москва» узнала, поможет ли операция улучшить состояние фигуриста и есть ли риск ампутации других частей тела. По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, тяжелое течение заболевания может дать осложнения и спровоцировать некроз.

Здоровье СМИ Знаменитости Роман Костомаров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте