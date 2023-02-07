Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно о состоянии Костомарова после ампутации левой стопы

Никита Худяков
Общество
Стало известно о состоянии Костомарова после ампутации левой стопы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По последней информации СМИ, фигурист Роман Костомаров, которому ранее ампутировали левую стопу, находится в сознании. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, у спортсмена была поражена часть ноги, а также развились сепсис и некроз. Врачи предполагали, что ему потребуется отрезать ногу по колено, чтобы избежать дальнейшего развития заражения, но они решили сохранить большую часть конечности.

Из-за общего тяжелого состояния олимпийский чемпион мог не пережить операции, но все обошлось. В данный момент Костомаров находится в сознании.

Он лежит со специальной трубкой в гортани для дыхания, а также подключен к аппарату ИВЛ, передает Mash. Официальной информации по данному поводу в настоящее время нет.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние фигуриста.

Также «ВМ» узнала, поможет ли операция улучшить состояние фигуриста и есть ли риск ампутации других частей тела. По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, тяжелое течение заболевания может дать осложнения и спровоцировать некроз.

Здоровье Врачи Знаменитости Роман Костомаров
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте