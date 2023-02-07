Стало известно о состоянии Костомарова после ампутации левой стопы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По последней информации СМИ, фигурист Роман Костомаров, которому ранее ампутировали левую стопу, находится в сознании. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, у спортсмена была поражена часть ноги, а также развились сепсис и некроз. Врачи предполагали, что ему потребуется отрезать ногу по колено, чтобы избежать дальнейшего развития заражения, но они решили сохранить большую часть конечности.

Из-за общего тяжелого состояния олимпийский чемпион мог не пережить операции, но все обошлось. В данный момент Костомаров находится в сознании.

Он лежит со специальной трубкой в гортани для дыхания, а также подключен к аппарату ИВЛ, передает Mash. Официальной информации по данному поводу в настоящее время нет.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние фигуриста.

Также «ВМ» узнала, поможет ли операция улучшить состояние фигуриста и есть ли риск ампутации других частей тела. По мнению врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, тяжелое течение заболевания может дать осложнения и спровоцировать некроз.