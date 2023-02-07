Отторжение конечностей: почему Костомарову потребовалась ампутация

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Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, поможет ли операция улучшить состояние фигуриста и есть ли риск ампутации других частей тела.

Фигурист был госпитализирован с пневмонией 10 января и подключен к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценили как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание конечностей, появился риск ампутации.

По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, тяжелое течение заболевания может дать осложнения и спровоцировать некроз:

— Микроорганизм — провокатор инфекции — попадает в кровь и начинает циркулировать в тканях. Иммунная система начинает бороться и меняет состав крови, появляются маленькие тромбы, которые закупоривают сосуды. Это приводит к некрозу тканей.

Некроз усиливает нагрузку на организм человека. Специалист уверен: чем больше и сильнее инфекционный процесс, тем сложнее протекает микроциркуляция:

— Тромбы закрывают большую часть сосудов, это вызывает омертвление тканей при жизни. На ногах это считается гангреной, которая приводит к возникновению продуктов распада, инфекционных агентов и тромбов. Больше всего страдают конечности — стопы, пальцы ног или рук.

Однако врач не исключил, что к ампутации могли привести и другие повреждающие факторы, не связанные с тяжелым течением пневмонии:

— Человек — спортсмен, практически всю жизнь проводит на ногах. При таких нагрузках может произойти варикозное расширение вен, которое тоже может стать причиной нарушения микроциркуляции и привести к флебитам и тромбофлебитам.

В случае, когда у человека уже развилась гангрена и закупорка сосудов, как пояснил Кондрахин, спасти его может только ампутация той части тела, которая уже перестала получать кровоток:

— Гибель тканей создает продукты распада внутри, которые усиливают воспаление в сосудах, в которые и так закрыта микроциркуляция. Организм начинает отторгать конечность, поэтому требуется ампутация.

Терапевт обратил внимание, что это единственно возможный вариант развития ситуации, когда уже случился некроз тканей. Это позволит не допустить повторного ухудшения состояния человека, но он не исключил возможность ампутации и других частей тела в случае необходимости:

— Возможно, может потребоваться ампутация других конечностей. Здесь все будет зависеть от реактивности состояния организма и того, как течет инфекция. Ноги и руки всегда страдают в таких ситуациях, потому что в этих тканях физиологически плохое кровообращение. Но врачи делают все возможное, чтобы этого не допустить.