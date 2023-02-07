СМИ: Врачи ампутировали Костомарову левую стопу

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Врачи ампутировали олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову стопу левой ноги. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

Сообщается, что решение об ампутации всей стопы врачи приняли во время операции. Изначально планировалось ампутировать только пальцы, однако некроз зашел слишком далеко.

Фигурист был в сознании во время операции. Сейчас он находится под капельницей. Температура олимпийского чемпиона остается нестабильной, передает со ссылкой на источник РЕН ТВ.

Согласно сообщению ТАСС, у фигуриста ампутировали обе стопы.

Официального подтверждения этой информации от представителей и родных спортсмена не поступало.

Состояние Костомарова, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, вызывает особые опасения. В процессе лечения у него начался сепсис.

Позднее стало известно о сложностях в восстановлении здоровья спортсмена. Так, поступила информация о том, что у спортсмена остается сепсис.

По данным СМИ, его не удалось остановить, поэтому врачи решили прибегнуть к ампутации пальцев на руках. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние фигуриста.