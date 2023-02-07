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«Я вам не справочная»: Тарасова отказалась комментировать сообщение об ампутации стоп Костомарова

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Я вам не справочная»: Тарасова отказалась комментировать сообщение об ампутации стоп Костомарова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать «Вечерней Москве» появившуюся информацию об ампутации обеих стоп олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

— Я вам не справочная, не больница давать информацию. Вы возьмите и напрягитесь, позвоните напрямую в больницу и вам все расскажут, — заявила тренер в разговоре с «ВМ».

В СМИ появилась информация, что Костомарову ампутировали обе стопы. Сообщалось, что решение об ампутации врачи приняли уже во время операции из-за слишком развившегося некроза. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Состояние Костомарова, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, вызывает особые опасения. В процессе лечения у него начался сепсис.

Позднее стало известно о сложностях в восстановлении здоровья спортсмена. Так, поступила информация о том, что у фигуриста остается сепсис.

По данным СМИ, его не удалось остановить, поэтому врачи решили прибегнуть к ампутации пальцев на руках. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние фигуриста.

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