Ефимов: Столичный бизнес нарастил энергопотребление почти на два процента в 2022 году

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Объем потребления электроэнергии столичным коммерческим сектором в прошлом году достиг 32 миллиардов киловатт-часов, что почти на два процента превышает показатели 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 10 февраля.

— Объем потребления электроэнергии в коммерческом секторе повышается по мере того, как компании наращивают производство товаров и услуг. Таким образом, данный показатель является важным косвенным признаком активности бизнеса, — сказал представитель мэрии.

В декабре общий объем потребляемой столичными компаниями электроэнергии достиг максимального за три года значения 3,1 миллиарда киловатт-часов. Минимальный показатель за весь прошлый год отмечен в мае — 2,4 миллиарда.

По сведениям московского департамента экономической политики и развития, увеличение энергопотребления в 2022-м прослеживается у большинства категорий потребителей в коммерческом секторе. Наибольший рост был зафиксирован в строительной отрасли.

В свою очередь городской транспорт увеличил энергопотребление на 3,3 процента — до 2,8 миллиарда киловатт-часов. Основной прирост обеспечило метро, в том числе за счет эксплуатации новых участков Большой кольцевой линии.

В декабре 2022 года заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные энергетики наращивают объемы строительства опорной сети 20 киловатт.

Благодаря напряжению в 20 киловатт увеличивается пропускная способность, а возможность потери электроэнергии снижается. Также это позволяет увеличить радиус технологического присоединения.