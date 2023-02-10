Бочкарев: С 2011 года в Москве решены проблемы свыше 25 тысяч обманутых дольщиков

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С 2011 года в столице решены проблемы 25 487 обманутых дольщиков. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Достичь таких высоких показателей по восстановлению прав пострадавших граждан удалось благодаря вводу в эксплуатацию 233 проблемных домов, а также компенсационным мероприятиям, — заявил он.

На текущий момент общая площадь введенных с 2011 года проблемных домов составила свыше 2,3 миллиона квадратных метров. По словам заммэра, каждый из таких объектов требует индивидуального подхода.

Также стало известно, что на сегодняшний день в столице по закону о долевом строительстве реализуется 487 проектов. Большая часть проектов осуществляется с применением проектного финансирования, поэтому строительство в городе ведется активно.

В декабре 2022 года Бочкарев заявил, что в дорожную карту столицы включены 24 объекта, которые будут построены для обманутых дольщиков. Он уточнил, что 12 объектов из дорожной карты строятся за счет бюджета города. Возведение остальных зданий осуществляется благодаря финансированию инвесторов.