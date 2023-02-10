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Многоквартирный дом в Подмосковье эвакуировали из-за ложного сообщения о терроризме

Степан Жирнов
Происшествия
Многоквартирный дом в Подмосковье эвакуировали из-за ложного сообщения о терроризме
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 10 февраля.

По ее словам, злоумышленник позвонил в службу 112 и рассказал, что в одном из многоквартирных домов в поселке Ржавки Солнечногорского городского округа готовится теракт.

На место происшествия прибыли полицейские, кинологи, а также сотрудники других силовых ведомств и экстренных служб. Жильцов эвакуировали на безопасное расстояние, а территорию дома осмотрели. В результате информация о теракте не подтвердилась.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый мужчина. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое уголовное дело по той же статье завершилось судебным заседанием в городском округе Клин. Местную жительницу признали виновной и приговорили к одному году ограничения свободы.

Подмосковье Солнечногорск Московская область МВД Преступления
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