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Полиция задержала банду автоподставщиков в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала банду автоподставщиков в Подмосковье
Фото: Pixabay

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали банду автоподставщиков, которые обманывали пожилых водителей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 10 февраля.

По ее словам, злоумышленники действовали по преступной схеме, которую разработала ранее судимая за мошенничество пенсионерка. Для реализации планов она привлекла в банду 17-летнего подростка и взрослого москвича, который работал шеф-поваром в одном из столичных ресторанов.

В поисках жертв аферисты перемещались по дорогам Домодедовского городского округа на дорогом внедорожнике с отломанным боковым зеркалом заднего вида. Когда они проезжали мимо машины, за рулем которого находился пенсионер, они специально начинали тормозить перед ним. Когда пожилой автолюбитель шел на обгон, злоумышленники кидали какой-нибудь предмет, чтобы сымитировать легкое столкновение.

Дальше мошенники заставляли пенсионера остановиться на обочине и начинали «выяснять отношения»: звонить знакомым «полицейскому» и «ремонтному мастеру», роли которых играл сообщник. Так лжеинспектор угрожал жертве обмана лишением прав за оставление места ДТП, а лжеремонтник говорил, что новое зеркало заднего вида будет стоить несколько десятков тысяч рублей. В результате доверчивые пожилые люди переводили аферистам требуемые суммы на карту, чтобы разрешить конфликт на месте.

Видео: Пресс-центр МВД России

Преступную деятельность злоумышленников раскрыли, и аферистов задержали. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». На данный момент известно о шести произошедших автомобильных «подставах», но полицейские проверяют возможную причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Двое фигурантов заключены под стражу, еще один подписал обязательство о явке.

Других автоподставщиков полицейские задержали в Москве. У них была другая схема: они подстраивали ДТП с дорогими старыми автомобилями, и получали огромные компенсации от страховых компаний. Таким образом злоумышленники «заработали» 20 миллионов рублей.

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