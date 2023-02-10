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Приметы и советы

В Зеленограде предложили построить научно-производственное здание

Никита Худяков
Город
В Зеленограде предложили построить научно-производственное здание
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Зеленограде предложили построить здание производственного назначения общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 10 февраля, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

— На этом участке можно будет построить здание, подходящее для научных исследований и испытаний, научно-производственной деятельности и делового управления. Такой объект создаст новые рабочие места в наукоемком производстве и в Зеленограде в целом, — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

На торгах будет реализован участок площадью 0,7 гектара. Площадь будущего здания может составить более 14 тысяч квадратных метров. Архитектурное решение будет утверждено на следующих стадиях реализации проекта.

До этого сообщалось, что завершается монтаж мебели и оборудования в здании школы в 14-м квартале района Некрасовка. Четырехэтажная школа рассчитана на 550 учащихся. На первом этаже разместятся комната охраны, кабинет педагога-психолога, административные помещения, помещения медицинского блока, пищеблок с обеденным залом на 275 мест и учебные кабинеты. На втором этаже предусмотрены актовый зал на 330 мест, кабинет робототехники, спортивный зал, специализированные кабинеты старших классов, а также учебные кабинеты универсального назначения.

Строительство Наука здание
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