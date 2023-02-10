Ефимов: Москва заключит с инвестором офсетный контракт на поставку противоопухолевых препаратов

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Прием заявок на право заключения офсетного контракта с Москвой начался на сайте Единой информационной системы. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В частности, инвестору предлагается локализовать на территории города производство противоопухолевых препаратов по семи международным непатентованным наименованиям (МНН).

— До 15 февраля включительно Москва принимает заявки инвесторов на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта по поставке лекарств, — поделился заммэра.

В проект планируют проинвестировать не менее 400 миллионов рублей. Согласно контракту, власти города будут закупать противоопухолевые препараты в течение четырех лет — начало поставок в рамках офсета запланировано на 2026 год.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что инвесторам по данному проекту будут предложены дополнительные льготы: в частности, аренда земли под создание производств за один рубль в год, субсидирование расходов на подключение к инженерным сетям или на покупку оборудования, а также помощь в локализации предприятий.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сейчас город работает над развитием нескольких проектов, которые станут двигателями развития экономики в ближайшие годы. Так, одним из ключевых направлений для города является развитие фармацевтики. По словам Собянина, в Зеленограде разворачивается крупный кластер по производству лекарств, две трети из которых никогда в России не производились.