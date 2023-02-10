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Перед судом предстанет банда мошенников, которая обманула 62 жителя Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Перед судом предстанет банда мошенников, которая обманула 62 жителя Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы мошенников, от действий которых пострадали 62 человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 10 февраля.

По ее словам, банда была организована в июне 2021 года 47-летней женщиной. По ее указанию аферисты обзванивали москвичей и представлялись сотрудниками Пенсионного Фонда РФ. Они сообщали жертвам, что им полагается компенсационная выплата за санитарное лечение, но для ее получения требуется передать данные банковских карт и коды из смс.

Получив желаемое злоумышленники обворовывали банковские счета граждан. От их действий пострадали 62 москвича. У каждого пострадавшего мошенники похитили от 3,8 тысячи до 1,8 миллиона рублей. Суммарный ущерб составил 17 миллионов рублей.

Деятельность группы пресекли, девятерых подозреваемых задержали в Волгограде и Ростове-на-Дону. По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Кража с банковского счета». Окончания расследования шестеро подозреваемых дожидались в СИЗО, еще трое находились под домашним арестом. Теперь, когда собрана достаточная доказательная база, дело направлено в Нагатинский районный суд для рассмотрения по существу.

Другую группу мошенников в Подмосковье задержали сотрудники полиции. 17-летний подросток и шеф-повар из Москвы занимались автомобильными «подставами» под руководством ранее судимой пенсионерки.

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