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Приметы и советы

Мишустин освободил Булавина с поста главы ФТС

Никита Худяков
Общество
Мишустин освободил Булавина с поста главы ФТС
Фото: Пресс-служба Госдумы

Владимир Булавин освобожден от должности главы Федеральной таможенной службы в связи с достижением 70 лет. Соответствующее распоряжение в пятницу, 10 февраля, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Мишустин также назначил временно исполняющим обязанности руководителя ФТС Руслана Давыдова. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя ведомства. Давыдов курировал внедрение автоматических процедур при декларировании и работу электронных таможен. В таможенных органах он проработал более 15 лет.

До этого президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого замсекретаря Совета безопасности РФ. Как сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия», Аверьянов теперь будет занимать должность помощника председателя партии. Помимо этого, он выступит в качестве советника руководителя парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрея Турчака.

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