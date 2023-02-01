Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совета безопасности РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого Юрий Аверьянов освобождается от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в среду, 1 февраля.

— Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.

Как сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия», Аверьянов теперь будет занимать должность помощника председателя партии. Помимо этого, он выступит в качестве советника руководителя парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрея Турчака, отметили в Telegram-канале «Единой России».

Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Аношина на пост помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации. До получения новой должности он занимал положение пресс-секретаря аппарата Совбеза РФ.

Ранее пост помощника секретаря Совета безопасности занимал Алексей Павлов. Однако 20 января российский президент освободил его от должности.

Помимо этого, 31 января президент России назначил Антона Герасимова на пост заместителя главы МЧС РФ. До новой должности он являлся заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.