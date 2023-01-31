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Приметы и советы

Путин назначил Аношина на пост помощника секретаря Совбеза России

Александр Афонин
Общество
Путин назначил Аношина на пост помощника секретаря Совбеза России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина на должность помощника секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 31 января.

— Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.

До получения новой должности Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза России.

Ранее пост помощника секретаря Совета безопасности занимал Алексей Павлов. Однако 20 января Владимир Путин освободил его от должности.

Помимо этого, президент России назначил Антона Герасимова на пост заместителя главы МЧС РФ. До новой должности он являлся заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Накануне Путин продлил на год срок государственной службы постоянному члену Совета безопасности России Сергею Иванову. Документ вступил в силу в дату его подписания — 30 января 2023 года. Срок его полномочий продлится до 31 января 2024 года.

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