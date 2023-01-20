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Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ

Араз Салехов
Политика
Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ. Об этом в пятницу, 20 января, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.

В конце декабря президент создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую занял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В состав комиссии также вошел глава МЧС Александр Куренков.

В середине декабря российский лидер назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

В конце ноября Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла России в Японии. Глава государства назначил его замглавы министра иностранных дел РФ.

В том же месяце Путин назначил Геннадия Красникова на пост президента Российской академии наук (РАН). Помимо этого, в отставку был отправлен генерал армии Дмитрий Булгаков, он занимал должность заместителя министра обороны России. Отставка была связана с переходом на другую должность, до этого Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск.

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