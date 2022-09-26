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Путин назначил Красникова на пост нового президента РАН

Лейла Алиева
Политика
Путин назначил Красникова на пост нового президента РАН
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин назначил Геннадия Красникова на пост президента Российской академии наук (РАН). Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 сентября.

— Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» сроком на пять лет, — говорится в указе.

До этого Путин назначил генерала Александра Матвеенко новым заместителем главы ФСИН. Уточняется, что ранее тот занимал должность временно исполняющего обязанности замдиректора службы.

До этого указом президента был снят с должности заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Сообщается, что отставка генерала связана с переходом на другую должность, а до этого он отвечал за материально-техническое обеспечение войск.

15 июля стало известно, что Путин освободил от должности Юрия Борисова, вице-премьера по оборонной промышленности. Он был назначен на должность главы госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

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