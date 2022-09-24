Заминистра обороны России Дмитрия Булгакова отправили в отставку

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Генерала армии Дмитрий Булгаков освободили от должности заместителя министра обороны России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 24 сентября.

Уточняется, отставка связана с переходом на другую должность, до этого Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск,

Теперь на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, говорится в Telegram-канале ведомства.

15 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера по оборонной промышленности. Он был назначен на должность главы государственной корпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

В конце июля российский лидер подписал указ, согласно которому генерал-полковник Виктор Горемыкин назначается заместителем министра обороны РФ. Отмечается, что документ вступил в силу в день его подписания.