Путин назначил Матвеенко на пост заместителя главы ФСИН

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил генерала Александра Матвеенко новым заместителем главы ФСИН.

— Назначить генерал-майора внутренней службы Матвеенко Александра Витальевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе.

Как уточняется, ранее Матвеенко занимал должность временно исполняющего обязанности замдиректора службы.

Также Путин освободил Владимира Чижова от должности постоянного представителя России при Евросоюзе. Дипломат, как уточняется, занимал эту должность с 2005 года.

До этого указом президента был снят с должности заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. Сообщается, что отставка генерала связана с переходом на другую должность, а до этого он отвечал за материально-техническое обеспечение войск.

15 июля стало известно, что Путин освободил от должности Юрия Борисова, вице-премьера по оборонной промышленности. Он был назначен на должность главы госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.