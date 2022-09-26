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Приметы и советы

Путин освободил Чижова от должности постпреда РФ при ЕС

Георгий Соланович
В мире
Путин освободил Чижова от должности постпреда РФ при ЕС
Фото: roscongress / Игорь Руссак

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от должности постоянного представителя РФ при Евросоюзе. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 26 сентября.

— Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, — отмечается в документе.

Отмечается, что Чижов занимал эту должность с 2005 года.

19 сентября сообщалось, что дипломат может стать сенатором от Карелии. Слухи об этом появились еще в июле.

15 июля сообщалось, что президент России освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера по оборонной промышленности. Он был назначен на должность главы государственной корпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Рогозин покинул пост не по причине претензий к его работе. По его словам, экс-глава Роскосмоса своевременно будет трудоустроен.

В этот же день российский лидер подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера России.

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