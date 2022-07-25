Чижов этой осенью перейдет в Совет Федерации как сенатор от Карелии

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов этой осень уйдет в Совет Федерации, где займет должность сенатора от Карелии. Об этом стало известно в понедельник, 25 июля.

— Как ожидается, Чижов будет представлять Карелию в Совете Федерации, — цитирует источника в Совфеде РИА Новости.

15 июля стало известно, что президент России Владимир Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Соответствующий указ вступил в силу в день подписания.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Рогозин покинул пост не по причине претензий к его работе. По его словам, экс-глава Роскосмоса своевременно будет трудоустроен.

В этот же день сообщалось, что Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ о сокращении количества вице-премьеров. Так, теперь слова «11 заместителей» заменяются словами «10 заместителей».