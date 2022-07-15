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Песков: Отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе

Лейла Алиева
Политика
Песков: Отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе
Фото: Администрация президента РФ

Дмитрий Рогозин покинул пост главы Роскосмоса не по причине претензий к его работе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 15 июля.

— Нет, ни в коем случае. Ни с какими претензиями это не связано. Там все нормально, — отметил он.

По словам Пескова, экс-глава Роскосмоса своевременно будет трудоустроен, передает ТАСС.

15 июля президент России Владимир Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Его пост занял Юрий Борисов, который был освобожден от должности вице-премьера по оборонной промышленности.

В этот же день Государственная дума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

Кроме того, Путин подписал указ о сокращении количества вице-премьеров. Так, теперь слова «11 заместителей» заменяются словами «10 заместителей».

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