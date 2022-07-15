Путин снизил число заместителей премьера до десяти

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Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении количества вице-премьеров до десяти. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

Так, в один из пунктов указа главы государства о структуре федеральных органов исполнительной власти внесено изменение, согласно которому слова «11 заместителей» заменяются словами «10 заместителей», говорится в документе.

Кроме того, Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве. Согласно указу, председателем организационного комитета назначен заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сам указ вступил в силу 15 июля. В ходе подготовки к данному событию российскому правительству необходимо утвердить состав оргкомитета и разработать совместно с российским организационным комитетом «Победа» план основных мероприятий.

Накануне российский лидер подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на десять процентов. Отмечается, что для военнослужащих, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий, вводятся особенности прохождения службы.