Путин подписал закон об индексации военных пенсий на десять процентов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на десять процентов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 14 июля.

Согласно закону, для военнослужащих, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий вводятся особенности прохождения службы.

При этом они имеют право продолжить службу на отдельных воинских должностях и могут уволиться в любой момент по причине плохого здоровья. Кроме того, такие военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для признанных негодными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении желания продолжить служить, уточняется в документе.

В отделении ПФР по Москве и Московской сообщили, что россияне смогут докупить стаж при нехватке пенсионных коэффициентов. Отмечается, что взносы на пенсию формируют работодатели, но есть случаи, когда граждане сами делают взносы. Формировать пенсию могут россияне, которые работали за границей, а также самозанятые.

«Вечерняя Москва» также рассказала, как законно «докупить» стаж и баллы для выхода на пенсию. Так, прежде всего необходимо отметить, что в России есть два вида пенсий по старости: страховая и социальная.