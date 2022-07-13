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В ПФР объяснили, кто из россиян сможет «докупить» себе стаж для пенсии

Лейла Алиева
Финансы
В ПФР объяснили, кто из россиян сможет «докупить» себе стаж для пенсии
Фото: Pixabay

Россияне смогут докупить стаж при нехватке пенсионных коэффициентов. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области в среду, 13 июля.

Так, взносы на пенсию формируют работодатели, но в некоторых случаях граждане сами делают взносы. Формировать пенсию могут россияне, которые работали за границей, а также самозанятые.

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз. При этом максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, передает РИА Новости.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, как законно «докупить» стаж и баллы для выхода на пенсию. Так, прежде всего необходимо отметить, что в России есть два вида пенсий по старости: страховая и социальная. Страховая пенсия полагается гражданам, которые работали официально, а также имеют достаточно лет трудового стажа и пенсионных коэффициентов (баллов).

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