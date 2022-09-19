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Стало известно о возможном назначении Чижова на пост сенатора

Евгений Белоусов
Политика
Стало известно о возможном назначении Чижова на пост сенатора
Фото: roscongress / Алексей Лощилов

Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов может стать сенатором от Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в понедельник, 19 сентября.

— Ожидается, что Чижов начнет свою работу сенатором, скорее всего, в начале октября, — сказал собеседник издания.

Уточняется, что недавно в Карелии прошли выборы главы республики, на которых победил действующий губернатор Артур Парфенчиков. До этого он в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова, передает РИА Новости.

Слухи о том, что Чижов станет сенатором от Карелии, появились еще в июле.

До этого Чижов сообщил, что скоро покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая длилась 17 лет. Он также отметил, что ЕС постепенно превращается просто в «экономический придаток» НАТО.

Дипломат также заявил, что страны ЕС зашли слишком далеко в антироссийских санкциях и уже просто не могут вернуться назад. Чижов заметил, что ЕС ждет суровая зима, которую там перенесут. Однако нельзя предсказать, что ожидает Европу на следующий год.

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