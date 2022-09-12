Постпред Чижов: Страны ЕС зашли слишком далеко в санкциях против России

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Страны Евросоюза (ЕС) зашли слишком далеко в антироссийских санкциях и уже просто не могут вернуться назад. Такое мнение высказал в понедельник, 12 сентября, постпред России при ЕС Владимир Чижов.

— Они (страны ЕС — прим. «ВМ») могли бы, например, повернуть кран «Северного потока — 2». И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента, — отметил он.

Чижов подчеркнул, что во многом нынешний санкционный порыв ЕС уже «выхолощен». Так, многие страны Евросоюза зависят от российского газа, хотя и не все. Отказаться от него они не могут, как бы сами того не хотели.

Теперь ЕС ожидает суровая зима, которую там перенесут. Однако нельзя предсказать, что ожидает Европу на следующий год, когда запасы газа в хранилищах иссякнут, передает слова Чижова ТАСС.

Дипломат также сообщил, что скоро покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая длилась 17 лет. Он также отметил, что Евросоюз постепенно превращается просто в «экономический придаток» НАТО.

Недавно в Германии начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы. Глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц напомнил о схожем кризисе 2015–2016 годов во времена ситуации с беженцами из африканских стран в Европе и предложил создать специальный план распределения голубого топлива.