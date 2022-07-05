В ФРГ начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Дефицит газа в европейских странах может спровоцировать «битву за распределение» топлива среди государств континента. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц.

Он напомнил о схожем кризисе 2015-2016 годов, во времена ситуации с беженцами из африканских стран в Европе. По словам немецкого политика, необходимо создать специальный план распределения «голубого топлива», согласованный между европейскими странами.

При этом председатель ХДС предостерег от спекуляций относительно возможного прекращения поставок газа из России. Он призвал не говорить о подобных сценариях, поскольку Россия должна возобновить поставки после проведения ремонтных работ на газопроводе, пишет РИА Новости.

Сокращение объемов поставок газа из РФ в текущем году связано с остановкой с мая поставок по трубопроводу «Ямал — Европа», с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — «Северному потоку» и украинской магистрали, а также снижением по причине технических работ на «Турецком потоке».

Накануне появилась информация, что немецкие банки ждут дефолтов после снижения поставок газа из России.