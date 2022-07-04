Bloomberg: Немецкие банки ждут массовых дефолтов после снижения поставок газа из России

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Банки Германии ожидают массовых дефолтов из-за снижения поставок газа из России. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил Bloomberg.

Компания «Газпром» ранее сократила подачу топлива по экспортному маршруту, заявив, что Канада не вернула отремонтированные турбины, построенные немецкой компанией Siemens.

Агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.

В свою очередь немецкие банки будут вынуждены откладывать дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска дефолтов, если страну отключат от российского газа, сообщило агентство.

Также отмечают, что этот сценарий приведет к рецессии в крупнейшей экономике Европы. Кредиторы особенно встревожены запланированными работами по техническому обслуживанию газопровода, соединяющего Германию с Россией.

Недавно сообщалось, что запланированная на 5 июля забастовка работников нефтегазового сектора Норвегии привела к росту цен на газ в Евросоюзе.

Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) уточнила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения.