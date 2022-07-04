Bloomberg: Газ подорожал в ЕС из-за грядущей забастовки в Норвегии

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Запланированная на 5 июля забастовка работников нефтегазового сектора Норвегии привела к росту цен на газ в ЕС. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщило агентство Bloomberg.

Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) уточнила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения. Более того, 6 июля могут закрыть еще три месторождения, если требования бастующих не будут удовлетворены.

Фьючерсы на газ в ЕС на фоне этих событий подорожали на 9,8 процента. За весь 2022 год, как уточняется, их стоимость выросла более чем в два раза.

Глава сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансен отметил, что при столь высоких ценах начинается уничтожение спроса, «которое однажды может помочь стабилизировать рынок», передает РИА Новости.

4 июля сообщалось, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой по причине сокращения поставок российского газа и инфляции на территории стран Евросоюза.

Большинство опрошенных (75 процентов) назвали повышение цен в магазинах и на АЗС тяжелым или очень тяжелым бременем, половина респондентов сообщили об ухудшении своего экономического положения.