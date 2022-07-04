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Половина жителей ФРГ боятся замерзнуть в собственных квартирах без российского газа

Егор Провоторов
В мире
Половина жителей ФРГ боятся замерзнуть в собственных квартирах без российского газа
Фото: shutterstock

Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой по причине сокращения поставок российского газа и инфляции на территории стран Евросоюза, пишет в воскресенье, 3 июля, немецкое издание Bild со ссылкой на информацию опросов INSA.

Большинство опрошенных — 75 процентов — назвали повышение цен в магазинах и на АЗС тяжелым или очень тяжелым бременем, половина респондентов сообщили об ухудшении своего экономического положения, пишет РИА Новости.

По информации журналистов, ссылающихся на статистическую службу Евростат, уровень инфляции на территории Европы за июнь достиг пика впервые с момента введения единой валюты более 20 лет назад.

Немецкие обозреватели также привели слова главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, который заявил, что российский газ может почти иссякнуть через неделю. В публикации отмечается, что с 11 июля существует угроза «блокады «Северного потока» в целом».

Накануне политолог Сергей Марков выразил мнение, что любые альтернативы российскому «голубому топливу» обойдутся Германии втридорога.

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