Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог Марков: Любые альтернативы получения голубого топлива обойдутся Германии втридорога

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Марков: Любые альтернативы получения голубого топлива обойдутся Германии втридорога
Фото: shutterstock

Одним из последствий, связанных с сокращением поставок российских энергоресурсов в Германию, помимо сбоя в электроснабжении, может стать приостановка деятельности крупных промышленных предприятий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, крупные предприятия, которые работают на территории страны, очень зависят от поставок российского газа. А при его дефиците дальнейшая работа предприятий невозможна:

— Мы знаем, что крупнейшая в Европе химическая компания BASF уже заявила о том, что не может функционировать без наших ресурсов. А ведь это компания, которая производит электроэнергию, пар и важнейшие ингредиенты химической продукции. Этот комплекс потребляет около пяти процентов от всего газа в стране и срочно нуждается в запасах.

Любые иные альтернативы получения голубого топлива обойдутся втридорога, учитывая отсутствие логистики со странами, которые могли бы ее предоставить, сказал Марков.

Речь прежде всего идет о США, предлагающих сжиженный газ, государствах Персидского залива, Норвегии, Канаде и Нидерландах, уточнил спикер.

— Но стоит отметить, что Берлин получает от Москвы газ по дисконтной стоимости и в отдельных случаях даже перепродает его в страны, которые полностью отключились от российских энергоисточников, — говорит Марков.

Следовательно, Германии не стоит терять связи с РФ, иначе дальнейший урон для экономики страны продолжится, заключил Марков.

О том, что в Германии возник риск каскадных сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий в связи с сокращением поставок российского газа, накануне заявил вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Он отметил, что после снижения прокачки топлива по «Северному потоку» на 60 процентов, возможно, «последует продолжение». В связи с этим он призвал готовиться к еще большему сокращению поставок, так как данная стратегия, по его предположению, избрана Москвой для подрыва единства стран ЕС.

Экономика Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте