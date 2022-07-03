Политолог Марков: Любые альтернативы получения голубого топлива обойдутся Германии втридорога

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Одним из последствий, связанных с сокращением поставок российских энергоресурсов в Германию, помимо сбоя в электроснабжении, может стать приостановка деятельности крупных промышленных предприятий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, крупные предприятия, которые работают на территории страны, очень зависят от поставок российского газа. А при его дефиците дальнейшая работа предприятий невозможна:

— Мы знаем, что крупнейшая в Европе химическая компания BASF уже заявила о том, что не может функционировать без наших ресурсов. А ведь это компания, которая производит электроэнергию, пар и важнейшие ингредиенты химической продукции. Этот комплекс потребляет около пяти процентов от всего газа в стране и срочно нуждается в запасах.

Любые иные альтернативы получения голубого топлива обойдутся втридорога, учитывая отсутствие логистики со странами, которые могли бы ее предоставить, сказал Марков.

Речь прежде всего идет о США, предлагающих сжиженный газ, государствах Персидского залива, Норвегии, Канаде и Нидерландах, уточнил спикер.

— Но стоит отметить, что Берлин получает от Москвы газ по дисконтной стоимости и в отдельных случаях даже перепродает его в страны, которые полностью отключились от российских энергоисточников, — говорит Марков.

Следовательно, Германии не стоит терять связи с РФ, иначе дальнейший урон для экономики страны продолжится, заключил Марков.

О том, что в Германии возник риск каскадных сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий в связи с сокращением поставок российского газа, накануне заявил вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Он отметил, что после снижения прокачки топлива по «Северному потоку» на 60 процентов, возможно, «последует продолжение». В связи с этим он призвал готовиться к еще большему сокращению поставок, так как данная стратегия, по его предположению, избрана Москвой для подрыва единства стран ЕС.