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Постпред России при ЕС Чижов сообщил о скором отъезде из Брюсселя

Евгений Белоусов
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Постпред России при ЕС Чижов сообщил о скором отъезде из Брюсселя
Фото: roscongress / Алексей Лощилов

Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов скоро покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая длилась 17 лет. Об этом он сам сообщил в понедельник, 12 сентября.

— Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС, — заявил он.

По словам Чижова, он предупредил европейских дипломатов, что сжигать мосты куда легче, чем строить их. Он также отметил, что Евросоюз постепенно превращается просто в «экономический придаток» НАТО. Имени своего преемника постпред не назвал, передает РИА Новости.

В июле стало известно, что Чижов этой осенью уйдет в Совет Федерации, где займет должность сенатора от Карелии.

Позиции политиков из разных стран Евросоюза относительно специальной военной операции России заметно отличаются. Если некоторые выступают за полную победу Украины, то другие не скрывают, что их устроил бы компромиссный вариант. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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