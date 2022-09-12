Политолог Кортунов рассказал об отношении европейских лидеров к конфликту России и Украины

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Позиции политиков из разных стран Евросоюза относительно специальной военной операции России заметно отличаются. Если некоторые выступают за полную победу Украины, то другие не скрывают, что их устроил бы компромиссный вариант. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что европейские лидеры не вполне едины в своем отношении к российско-украинскому конфликту.

— Есть радикальные позиции, которые, в частности, занимают некоторые страны Центральной Европы, Балтии, Великобритания. Эти страны предполагают, что конфликт не может закончиться без того, чтобы Россия потерпела серьезное стратегическое поражение. А это означает восстановление украинской территориальной целостности в границах 1991 года, выплаты серьезных репараций и отказ от требований, которые предъявляла Россия. Польша и страны Балтии рассматривают этот конфликт как подтверждение своей правоты в оценках российского руководства, у них проявляется чувство морального превосходства над другими европейскими лидерами. Они говорят: «Вы не верили, что это возможно, хотя мы предупреждали. Поэтому слушайте нас, мы лучше знаем русских», — объяснил Кортунов.

По словам специалиста, среди европейских лидеров существуют и те, кто имеет более умеренные позиции, предполагающие возможность возвращения к статус-кво, существовавшему на момент начала специальной военной операции. В этом случае на некоторое время за скобки выносится вопрос о Крыме и Донбассе и предполагается, что потом он может быть снова поставлен в другом контексте. Такого мнения придерживается большинство стран континентальной Европы: например, Италия и Германия, пояснил собеседник «ВМ».

При этом даже в таких случаях лидеры европейских государств подчеркивают, что не готовы отказаться от поддержки Украины, уточнил политолог.

— Их официальные лидеры всегда делают оговорку, что они поддерживают такое решение, которое устроит Украину. А Украина после последних военных успехов ужесточает риторику. Теперь в Киеве говорят, что возвращения к статус-кво недостаточно, — рассказал специалист.

На неофициальном уровне на Западе высказываются и другие идеи, в том числе и более компромиссные для России, заметил эксперт. В частности, есть мнение, что Россия может сохранить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей, которые были заняты в ходе спецоперации.

Как отметил собеседник «ВМ», европейские лидеры продолжают делать громкие заявления о конфликте России и Украины.

— Высказывалась новый британский премьер-министр Лиз Трасс, которая фактически заявила, что будет продолжать политику Бориса Джонсона, основанную на достаточно жестких позициях. Постоянно говорят какие-то вещи польские лидеры. Макрон тоже недавно высказался. Но здесь важно то, что он призывает к переговорам, как и Эрдоган. Но, как я понимаю, ни с той, ни с другой стороны готовности нет. Шольц тоже говорит, что он готов принять решение, которое устроит Киев, но считает, что этот конфликт должен завершиться победой Украины. Как это может интерпретироваться — вопрос, — рассказал специалист.

Соединенные Штаты оказывают на заявления европейских лидеров существенное влияние, уверен политолог. После прихода Байдена американцы укрепили свое положение в Европе. Поэтому реальные интересы европейских политиков могут расходиться с их словами, так как они реагируют не только на США, но и на мнение общественности и элит, заключил Кортунов.