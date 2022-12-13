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Путин назначил Гурова председателем правления движения детей и молодежи

Евгений Белоусов
Общество
Путин назначил Гурова председателем правления движения детей и молодежи
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник, 13 декабря, на официальном портале правовой информации.

— Назначить Гурова Григория Александровича председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, — говорится в документе.

Указ президента вступил в силу с момента его подписания.

Гуров родился в 1985 году. С 2021 года он занимал должность замминистра науки и высшего образования России.

В сентябре Владимир Путин освободил Владимира Чижова от должности постоянного представителя РФ при Евросоюзе. Чижов занимал этот пост с 2005 года.

В том же месяце Путин назначил Геннадия Красникова на пост президента Российской академии наук (РАН). Помимо этого, в отставку был отправлен генерал армии Дмитрий Булгаков, он занимал должность заместителя министра обороны России. Отставка была связана с переходом на другую должность, до этого Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск.

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