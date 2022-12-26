Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии

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Президент России Владимир Путин создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую займет зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 декабря.

— Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, первого заместителя председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии, — говорится в документе.

В состав комиссии глава государства включил Дмитрия Медведева и главу МЧС Александра Куренкова. Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

В конце ноября Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии. Глава государства назначил его замглавы министра иностранных дел РФ.

До этого глава государства заявил, что важнейшая задача оборонных предприятий страны заключается в обеспечении всех подразделений и передовых частей армии вооружением. Также особенно важно обеспечение организациями ОПК обратной связи с участниками СВО на Украине, подчеркнул он.