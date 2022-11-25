Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы министра иностранных дел РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от обязанностей посла в Японии. Глава государства назначил его замглавы министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 25 ноября, на официальном портале правовой информации.

— Назначить Галузина Михаила Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, — говорится в документе.

Уточняется, что указ президента вступил в силу в момент его подписания.

В сентябре президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от должности постоянного представителя РФ при Евросоюзе. Отмечается, что Чижов занимал эту должность с 2005 года.

При этом в сентябре был ряд назначений. Так, Путин назначил Геннадия Красникова на пост президента Российской академии наук (РАН). Помимо этого, в отставку был отправлен генерал армии Дмитрий Булгаков, он занимал должность заместителя министра обороны России. Уточняется, что отставка связана с переходом на другую должность, до этого Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск.