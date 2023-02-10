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Приметы и советы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Араз Салехов
Экономика
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Фото: Вечерняя Москва

Центральный банк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов, — говорится в сообщении.

Также в материале отметили снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, однако они до сих пор сохраняются на повышенном уровне. Как сообщает сайт ЦБ, Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Накануне экономисты исключили изменение ключевой ставки в РФ. Экономист Денис Ракша предположил, что ключевая ставка не изменится, ЦБ будет ждать дальнейшего развития событий в экономической сфере. На этот год запланирован достаточно низкий уровень инфляции — 5–7 процентов, к концу 2024 года Банк России планирует добиться отметки четыре процента.

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