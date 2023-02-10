Александр Козлов: Закупки по контрактам жизненного цикла улучшат качество дворовой инфраструктуры
Качество дворовой инфраструктуры Москвы будет улучшено благодаря внедрению инициативы мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.
В частности, по его словам, в городе распространяется механизм контрактов жизненного цикла на приобретение малых архитектурных форм.
— Хороший двор, где есть современная детская площадка, надежная спортивная площадка, сквер с эстетичной и удобной уличной мебелью, давно стал для москвичей частью необходимой локальной инфраструктуры, — сказал он.
Парламентарий напомнил, что на ежегодной основе в столичных районах устанавливают новые детские и спортивные городки, благоустраивают зоны отдыха. Однако недостаточно просто установить малые архитектурные формы и оборудование, считает Козлов. По его мнению, важно поддерживать каждый элемент двора в рабочем состоянии, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого Собянин рассказал, что в этом году специалисты будут вести работы по благоустройству на юге столицы в пойме реки Жужи. В частности, планируется расчистить заброшенное русло реки, создать прогулочный маршрут с местами для отдыха, оборудовать пешеходный мостик, организовать спортивную зону и открыть игровые площадки.