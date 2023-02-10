Александр Козлов: Закупки по контрактам жизненного цикла улучшат качество дворовой инфраструктуры

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Качество дворовой инфраструктуры Москвы будет улучшено благодаря внедрению инициативы мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

В частности, по его словам, в городе распространяется механизм контрактов жизненного цикла на приобретение малых архитектурных форм.

— Хороший двор, где есть современная детская площадка, надежная спортивная площадка, сквер с эстетичной и удобной уличной мебелью, давно стал для москвичей частью необходимой локальной инфраструктуры, — сказал он.

Парламентарий напомнил, что на ежегодной основе в столичных районах устанавливают новые детские и спортивные городки, благоустраивают зоны отдыха. Однако недостаточно просто установить малые архитектурные формы и оборудование, считает Козлов. По его мнению, важно поддерживать каждый элемент двора в рабочем состоянии, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Собянин рассказал, что в этом году специалисты будут вести работы по благоустройству на юге столицы в пойме реки Жужи. В частности, планируется расчистить заброшенное русло реки, создать прогулочный маршрут с местами для отдыха, оборудовать пешеходный мостик, организовать спортивную зону и открыть игровые площадки.