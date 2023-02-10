Уволенный рабочий обиделся и угнал КамАЗ со стройки на юге Москвы

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Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

Бывший 45-летний сотрудник строительной компании угнал КамАЗ с объекта на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 10 февраля.

По его словам, злоумышленник проник на стройплощадку на Автозаводской улице, на которой раньше работал, подобрал ключи к грузовому автомобилю и угнал его. После этого отогнал и спрятал КамАЗ в Рязанской области. Материальный ущерб, нанесенный компании, оценили в 2,9 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя и задержали его. По его словам, он продал угнанный автомобиль гражданам, которые собирались разобрать грузовик и сбыть на запчасти.

На данный момент транспортное средство найдено и в скором времени будет возвращено владельцу. Фигуранту же запретили определенные действия.

Другую машину угнали в центре столицы. Злоумышленник увидел, что хозяйка внедорожника не закрыла дверь автомобиля, и воспользовался этим.