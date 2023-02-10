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Армия России освободила населенный пункт Двуречное в Харьковской области

Араз Салехов
Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России освободила населенный пункт Двуречное в Харьковской области
Фото: Минобороны РФ

Российские войска полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Потери противника (за сутки — прим. «ВМ») на данном (Купянском — прим. «ВМ») направлении составили более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-30, — цитирует Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

7 февраля Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли на Купянском направлении свыше 50 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Артиллерия Западной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации нанесла удар по живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ивановка и Берестовое Харьковской области.

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